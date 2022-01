Minister Pietersz-Janga weer aan het werk

Minister Pietersz-Janga van GMN is hersteld van covid en weer aan het werk. Dat meldt haar ministerie in een persbericht. De minister houdt rekening met de Time Out en zal dus alleen via de mail en telefoon te bereiken zijn. Volgens de Amigoe gaat het ministerie gebukt onder een besmettingsgolf. Meerdere mensen zijn ziek thuis of in isolatie waardoor de dienstverlening erg beperkt is.