Minister VVRP in gesprek met twee internetproviders

Minister van VVRP Charles Cooper is in gesprek met maar liefst twee internetproviders. Dat zei de bewindsman in antwoord op vragen van het parlement. De markt is daarvoor open, aldus de minister. Het parlement heeft de vergadering met de minister aangevraagd naar aanleiding van de grote hoeveelheid klachten over de kwaliteit van internet op het eiland. Het idee is om een fixed wireless netwerk aan te gaan bieden.