Minister wil spoedbehandeling politieregeling

Minister van Justitie Quincy Girigorie wil dat het Curaçaose parlement zo snel mogelijk tot een akkoord komt over het betalen van extra toelagen aan agenten. Het gaat om leden van het Korps Politie Curaçao die te werk zijn gesteld in speciale teams zoals het arrestatieteam, observatieteam en plaatsingsteam. Dat schijft het Antilliaans Dagblad vandaag. De vergadering in het parlement staat gepland voor aanstaande donderdag.

Het onderwerp speelt al jaren, maar nog steeds is er geen beslissing in het parlement over genomen. De minister hoopt dat het parlement nu wel een beslissing neemt.