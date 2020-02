Ministerie VNM doet alles om Coronavirus buiten te houden

Het ministerie van Volksgezondheid, Natuur en Milieu heeft gisteren laten weten alles er aan te doen om te voorkomen dat het Corona-virus zich op Curaçao kan verspreiden. Alle instanties in het toerisme en internationaal vervoer werken samen om in de gaten te houden of mensen met symptomen van het Coronavirus Curaçao binnen willen komen, aldus het ministerie. Wereldwijd zijn er al meer dan 30.000 mensen besmet en ruim 600 overleden aan het virus. Verreweg de meesten in China.