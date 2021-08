“Muryad de Bruin nieuwe baas bij CTB”

Muryad de Bruin wordt de nieuwe baas bij toerismebureau CTB. Dat schrijft de Extra vandaag. Hij moet de Jamaicaan Paul Pennicook opvolgen, wiens contract na drie jaar afloopt en niet wordt verlengd. De Bruin is nu regiomanager voor Nederland en Europa. Hij is in de dertig, en werkt nu zo’n vijf jaar voor het CTB. Critici noemen in de Extra De Bruin’s gebrek aan netwerk en ervaring. De directeur van het CTB wordt benoemd door de minister van Economische Ontwikkeling, in dit geval interim-minister Larmonie-Cecilia.