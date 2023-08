Naam van nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland zingt rond

Als het goed is wordt vandaag de nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland benoemd. In de wandelgangen wordt de naam van Edson Hato genoemd. Opvallend want nooit eerder is een Yu di Korsou op die positie benoemd. Hato is een hr-deskundige met een imposant trackrecord. Zijn missie is om in instituties en de harde corporate wereld de menselijkheid terug te brengen. Later vandaag wordt bekend of de geruchten kloppen. Na afloop van de Rijksministerraad houdt de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een Q&A.