‘Nederland biedt al langer steun aan voor precaire financiële situatie CMC’

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó, heeft vandaag gereageerd op vragen van Nederlandse parlementariërs over het CMC. De Tweede Kamerleden zijn bezorgd en hadden meerdere vragen gesteld. Szabó laat weten dat hij bekend is met de precaire financiële situatie waarin het ziekenhuis verkeert, maar benadrukt dat ‘de continuïteit en toegankelijkheid van zorg een verantwoordelijkheid is van Curaçao’. Hij zegt verder dat ondersteuning herhaaldelijk is aangeboden, maar nooit een concreet verzoek om financiële bijstand heeft gekregen.

Volgens de staatssecretaris is ondersteuning aangeboden in het kader van het landspakket, “maar tot nu toe is hier nauwelijks gebruik van gemaakt.” En verder: “Wat de medische situatie betreft, zijn er bij mij geen signalen bekend dat de kwaliteit van de zorgverlening in het CMC onvoldoende is. Wel dat er wachtlijsten zijn waarover maandelijks aan de inspecteur voor de Volksgezondheid van Curaçao wordt gerapporteerd.”