Nederland draagt 5 miljoen euro bij aan Surinaams Productie Kredietfonds

De Nederlandse ambassadeur in Suriname Walter Oostelbos en de Surinaamse minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning hebben deze week een contract getekend waarmee Nederland 5 miljoen euro bijdraagt. De bijdrage biedt de mogelijkheid om meer leningen beschikbaar te stellen aan het midden- en kleinbedrijf in Suriname. De financiële steun is bedoeld om de capaciteit en concurrentiepositie van het midden-en kleinbedrijf te versterken. Dit moet leiden tot meer werkgelegenheid in het Zuid-Amerikaanse land.

Tijdens de ceremonie benadrukte ambassadeur Oostelbos het belang van het MKB voor de nationale economie en sprak hij zijn waardering uit voor de rol van vrouwelijk ondernemerschap in de ontwikkeling daarvan. Daarnaast is overeengekomen dat de resterende Verdragsmiddelen worden ingezet om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Deze strategische samenwerking benadrukt de inzet van beide landen om bij te dragen aan duurzame economische groei en welzijn in Suriname.