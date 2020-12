Nederlander in Colombia opgepakt

Een Nederlander die ervan wordt verdacht dat hij een netwerk cocaïnesmokkelaars aanstuurt, is deze week opgepakt in Colombia, meldt Crimesite op basis van lokale media. Verdachte Francis Anthony de P. wordt in Suriname bovendien gezocht in verband met een moord. Paramaribo heeft de autoriteiten in Bogotá om uitlevering van De P. gevraagd. De man werd in de westelijke stad Popayán aangehouden. Volgens de Colombiaanse autoriteiten liet hij mensen cocaïne naar Nederland smokkelen door de drugs in hun bagage mee te laten nemen in het vliegtuig.

In het onderzoek naar De P. kwamen de Colombiaanse autoriteiten erachter dat hij in Suriname gezocht wordt in verband met de moord op Leosbel Izquierdo Noriega. De 28-jarige Cubaan werd op 17 mei doodgeschoten in de plaats Meerzorg, in het district Commewijne.