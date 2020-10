‘Nederlanders mogen niet naar buitenland tijdens kerstvakantie’

Er is een grote kans dat in Nederland een negatief reisadvies zal worden afgekondigd voor de kerstvakantie. Dat betekent dat Nederlandse toeristen aan het eind van het jaar niet op vakantie mogen. In de Curaçaose toerisme sector zijn er grote zorgen over die ontwikkeling. Verreweg de meeste toeristen op Curaçao zijn afkomstig uit Nederland. Als die voor enkele weken wegvallen, is dat erg moeilijk op te vangen. Morgen wordt duidelijk of er daadwerkelijk een negatief reisadvies wordt gegeven.

De Nederlandse krant Het Parool schrijft over het Outbreak Management Team (OMT), dat is de belangrijkste adviseur van de Nederlandse regering over coronamaatregelen. In haar nieuwste advies stelt het OMT dat in de zomermaanden ‘vele honderden’ mensen, vooral jongeren, met Covid-19 naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. Bovendien ging volgens metingen van de GGD slechts een kwart van de reizigers na een reis naar een zogenoemd ‘code oranjeland’ in quarantaine.

Daar komt bij dat het op veel plekken, zoals in de rij bij skiliften, moeilijk is 1,5 meter afstand te houden en dat wintersportvakanties vaak bezoek aan drukke horecagelegenheden betekenen, waar de risico’s op besmetting groter zijn. Ervan uitgaande dat de situatie buiten Nederland deze winter qua risico op coronabesmettingen niet wezenlijk zal veranderen, zullen vakanties in het buitenland worden ontraden, zo verwacht het OMT.