Nederlandse kabinet vergadert over Noodsteun eilanden

Het Nederlandse kabinet komt pas later met steunmaatregelen voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Dat antwoordt het kabinet op Kamervragen over het economische en sociale noodpakket voor behoud van banen en ondernemingen op de eilanden. Vrijdag werd in een brief om financiële steun gevraagd. Hoeveel dat wordt kan pas later worden bepaald, dat meldt het Antilliaans dagblad. Het noodpakket wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken. Gisteren was er al een briefing en een wetgevingsoverleg. Vanwege de haast rondom de coronacrisis wordt er vandaag direct na het debat gestemd over de ingediende moties.