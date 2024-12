Nederlandse kabinet wil bestaanszekerheid BES-bewoners versterken

De Nederlandse regering wil het sociale zekerheidsstelsel op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba aanpakken. Doel is om de bestaanszekerheid van inwoners te versterken, zo stelt het kabinet-Schoof. In een brief aan de Tweede Kamer worden plannen gepresenteerd om de bestaande voorzieningen beter aan te laten sluiten op de lokale behoeften. Dit betekent onder andere hogere uitkeringen, een uitgebreider verlofstelsel en nieuwe maatregelen voor werkloosheidssteun. Een van de belangrijkste veranderingen is de verhoging van uitkeringen zoals de AOV en de uitkering voor weduwen en wezen.

Deze verhogingen zijn volgens het kabinet nodig omdat de kosten van levensonderhoud op de eilanden hoog blijven en de inkomens vaak niet toereikend zijn om een waardig bestaan te leiden. Het kabinet streeft ernaar de sociale zekerheid stapsgewijs gelijkwaardiger te maken met die van Europees Nederland.