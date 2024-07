Nieuw bestuur Rotary Curaçao

De Rotary Club Curaçao heeft een nieuw bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn onlangs officieel benoemd voor komende jaar. De nieuw geïnstalleerde voorzitter Gerd Glaudemans heeft twee campagnes voor dit jaar gelanceerd: ‘Attacking Obesity’ en ‘It’s Time for Mental Health’. Daarmee wil het bestuur activiteiten ontwikkelen om kinderobesitas te verminderen en de geestelijke gezondheid en veerkracht van jongeren te verbeteren. ‘Positieve Levensstijl Promotors’ is het thema dat hij heeft gekozen voor zijn ambtstermijn.

Het bestuur bestaat verder uit: Corinne Senior-van Hal (incoming president), Joram Parabirsing (secretary), Tamira La Cruz (second secretary), Fred Rabeling (treasurer), Hans van Aalst (director of public relations), Vinod Daswani (director of fundraising), Gwido Jansen (director of community services), Niko Kluyver (director of youth services) en Gino Campbell (immediate past president).