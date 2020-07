Nieuwe besmetting Aruba

Op Aruba is donderdag een nieuwe corona besmetting bevestigd. Het betreft de 104e besmetting sinds 13 maart van dit jaar. Het gaat om een piloot van Aruba Airlines. Woensdag vlog hij vanuit Amerika met een vliegtuig van Aruba Airlines die in Florida was gerepareerd. Hij vloog het vliegtuig zonder passagiers en werd getest op de luchthaven van Aruba. Hij zit nu geïsoleerd in zijn eigen huis. De piloot voelt zich niet ziek, zo hebben de autoriteiten aangegeven.