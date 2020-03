Er is een zevende persoon positief getest op het COVID-19. Epidimioloog Izzy Gerstenbltuh maakt dat bekend. Ook zijn er twee mensen van wie de test geen duidelijkheid geeft. Zij zijn waarschijnlijk aan het einde van hun besmetting en daarom is het niet meer goed meetbaar. De twee met de onduidelijke test hebben de mogelijke besmetting in het buitenland opgenomen. Van de persoon die positief testte is nog onduidelijk waar hij of zij de besmetting heeft opgelopen.