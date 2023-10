Nieuwe brandweercommandant voor Curaçao

De brandweer heeft een nieuwe commandant. Jair Tromp is gisteren beëdigd. Volgens de minister van Justitie was hij de beste kandidaat van alle sollicitanten. In het verleden werkte hij als commandant bij de brandweer op de BES-eilanden. Daarvoor werkte hij op zijn geboorte-eiland Aruba bij de brandweer. Een van zijn taken is de implementatie van het Verstevigingsplan Brandweer. Hij zal zich de komende periode onder andere richten op het versterken van de organisatie, het regelen van de juridische posities van het personeel en het professionaliseren van de opleidingsmogelijkheden. Vorig jaar ging commandant Elvin Regina met pensioen. Sindsdien stond een beleidsteam aan het roer, maar deze situatie was niet ideaal.