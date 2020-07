Nieuwe eis voor Arubaanse lening valt niet goed

Aruba moet instemmen met toetreding tot de consensusrijkswet financieel toezicht om een derde tranche steun te krijgen. Dat meldt Caribisch Netwerk. Een rijkswet geldt voor alle landen van het Koninkrijk, maar een consensusrijkswet geldt voor twee of meer landen en is op basis van vrijwilligheid. Aruba heeft dit altijd geweigerd en wordt nu voor een keuze gesteld. Volgens Wever-Croes is dit geen zaak waar je binnen een paar dagen over kunt beslissen.

“We laten geen buitenlandse macht, ook niet Nederland, onze economie vernielen. Zoals is gebeurd op Curaçao en Sint-Maarten”, zegt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes nadat Nederland met een nieuwe eis is gekomen voor de derde lening van 204 miljoen florin (iets meer dan 100 miljoen euro) om het eiland in nood te helpen.