Nieuwe wandelroute door binnenstad gepresenteerd

Een nieuwe wandelroute moet cruisetoeristen door historisch Otrobanda leiden naar de pontjesbrug. Dit staat in een bestemmingsplan voor het Sint Elisabeth hospitaal, ontworpen door een Nederlands bureau. De route zou via het Sehos-terrein naar de Breedestraat in Otrobanda lopen en via de pontjesbrug naar Punda. Op de terugweg lopen toeristen via het Riffort naar hun schip. Op deze manier ziet met de hele binnenstad en kan het economisch gunstig zijn voor het eiland. Het is ook de bedoeling om een hotel en museum te bouwen op het Sehos-terrein.

Meer over cruisetoeristen Otrobanda Sehos