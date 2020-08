Ook een medewerker van de MCB-bank in Punda is positief getest op het coronavirus. Dat meldt de bank zelf. Het gaat om iemand die minimaal in contact is met klanten. Het filiaal in Punda is vandaag wel gesloten, maar morgen weer geopend. Eerder deze week werd een medewerker van de branche in Rio Canario ook al positief getest op het virus.

Tagged as besmetting Coronavirus covid curacao mcb-bank