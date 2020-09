Nog enkele dagen voor tekenen milieupetitie

Mensen die hun omgeving willen schoonmaken tijdens de vrijwilligersactie World Clean Up Day Curaçao 2020 hebben nog tot zaterdag 12 september om zich daarvoor aan te melden. De schoonmaakactie vindt plaats op 19 september. In de week daarna wil de organisatie ook de ingezamelde handtekeningen van een grote milieupetitie overhandigen. Tot nu toe hebben ruim 4000 mensen getekend.

De stichting Curaçao Clean Up, initiatiefnemer van de petitie en medeorganisator van World Clean Up Day op Curaçao, is blij met de aandacht die er nu voor milieuvervuiling is, maar is ook kritisch. Volgens de organisatie zijn er structurele maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het op het eiland schoon blijft. “Anders zijn we een half jaar later weer terug bij af”, aldus voorzitter van de stichting Maarten Schakel, die benadrukt dat een schoon eiland in de eerste plaats begint bij de bevolking die zijn rommel niet op straat gooit.

Inschrijven voor World Clean Up Day Curacao doe je hier.

De milieupetitie tekenen doe je hier.