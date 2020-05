Nog geen besluit over 2e steunvoorstel

De voorwaarden die Nederland stelt aan Curaçao voor extra steun zijn volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties niet te streng. Dat zei Knops vandaag in Nederland in reactie op kritiek hierover van minister-president Eugene Rhuggenaath. Volgens Rhuggenaath stelt Nederland onrealistische eisen. Knops wil dat de landen hun overheidsfinanciën hervormen, salarissen in de publieke sector verlagen en de overheid verkleinen.

Voorwaarden

Nederland zegt onder meer dat Curacao en de Centrale Bank inzicht moeten geven in de financiële situatie (oa rond Girobank). Ook eisen ze een verlaging van 25 procent op arbeidsvoorwaarden van Statenleden en ministers; 12,5 procent op die van de (semi) publieke sector en maximalisering van deze voorwaarden van topfunctionarissen binnen de publieke sector en structurele hervormingen die voor 15 juni duidelijk moeten zijn.

300 miljoen

Nederland heeft Curaçao, Aruba en Sint Maarten een steunpakket aangeboden van ongeveer 300 miljoen gulden voor de drie landen in totaal. Vandaag is het voorstel besproken in de Rijksministerraad. Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan de komende dagen de voorwaarden bestuderen. “Als ik in de schoenen van de landen stond, zou ik heel goed kijken naar dit aanbod voor steun”, zo zei Knops na afloop van de ministerraad.