Nog geen datum voor heropening Arubaanse grenzen

Ook op Aruba is nog onduidelijkheid over de heropening van de grenzen. Dat meldt NoticiaCla. De premier Evelyn Wever-Croes gaf gisteren aan dat het de intentie is om de grenzen tussen half en eind juni te openen voor toeristen, maar dat ze nog geen definitieve datum kan noemen. De voorbereidingen zijn wel in volle gang. De Arubaanse regering wil mondjesmaat toeristen binnenlaten zonder een quarantaineregeling van twee weken.