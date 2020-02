De Raad voor de Rechtshandhaving is bezorgd omdat er op Sint Maarten nog steeds geen bureau slachtofferhulp of enige structurele vorm van slachtofferhulp bestaat. De Raad heeft sinds 2012 via meerdere rapporten geprobeerd om het belang hiervan onder de aandacht te brengen. Maar dat heeft niet tot enige actie geleid. Daarom luidt de organisatie de noodklok.