Normering salarissen bij overheid ’s nv’s vanaf deze maand

De normering voor salarissen bij overheid ’s nv’s gaat deze maand in. Dat zegt premier Eugene Rhuggenaath. Eigenlijk zou een overgangsperiode gelden van een jaar, maar er is toch verzocht de zogenaamde Rhuggenaath-norm nu al toe te passen. Ook de ministers leveren vanaf deze maand al in. Wat betreft de ambtenaren worden er nog gesprekken gevoerd, omdat volgens Rhuggenaath nu blijkt dat niet alle ambtenaren per se hoeven in te leveren.