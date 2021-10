OM eist ambtsontzetting tegen agenten wegens misbruik bevoegdheid

Het Openbaar Ministerie wil drie agenten minimaal acht tot tien jaar uit hun ambt ontzetten. De drie staan terecht voor diefstal, overtreding van de Opiumwet en misbruik van hun bevoegdheid. Tegen twee van hen werd daarnaast een celstraf van vijf jaar geëist, tegen de derde een celstraf van vier jaar. Het was de tweede behandeling van een zaak die vorige week aandiende waarbij ook al celstraf werd geëist tegen nog drie andere agenten. De zes agenten staan terecht in verband met een inval die zonder toestemming van de officier van justitie heeft plaatsgevonden. Het geld en de drugs die in beslag werden genomen werd onderling verdeeld. Op 22 november doet de rechter uitspraak.