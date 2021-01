OM eist hoge straffen voor levend begraven zakenman

Het OM heeft gisteren hoge straffen geëist in een zaak tegen een groep Venezolanen die begin vorig jaar een zakenman zouden hebben ontvoerd en levend hebben begraven. In totaal is er voor 189 jaar aan gevangenisstraf geëist. De hoogste straf is 27 jaar tegen de hoofdverdachte George O, alias Montilon geëist. Doel was geld afhandig te maken van de Venezolaanse zakenman Angel Barios Rodriguez. Hij werd ontvoerd op 8 januari vorig jaar. En levend begraven bij St. Joris. Justitie zei tijdens de behandeling van de zaak hard op te treden tegen buitenlandse gangs die zich op Curaçao bezig houden met geweld. Volgens officier van Justitie Bos komen dergelijke misdaden steeds vaker voor in Latijnsamerikaanse landen. Maar voor Curaçao was het de eerste keer.

Het OM zegt hard op te treden tegen deze vormen van geweld. Een deel van de betrokkenen zou deel uitmaken van een Venezolaanse bende onder de naam ‘Los Lobos’. Ook wordt een andere bende genoemd, ‘Los Silensiocos’.