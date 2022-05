OM eist opnieuw levenslang voor huurmoordenaar

Het Openbaar Ministerie van Sint Maarten heeft in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Shaville Parris. Volgens Justitie staat vast dat de 30-jarige huurmoordenaar zeker drie mensen heeft vermoord. Ook verdenkt het OM hem van vijf pogingen tot moord. Het bewijs put het OM uit de getuigenverklaring van Akiba Williams. De rechtbank legde Parris in 2020 levenslang op. Vorig jaar werd de hoger beroepzaak al behandeld, maar door de nieuwe verklaringen van Williams moest de zaak opnieuw voor het hof komen. Het proces vindt tot en met vandaag plaats in de extra zwaar beveiligde Kas di Korte.