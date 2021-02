OM eist taakstraf tegen Alcalá-Wallé

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend een taakstraf van 150 uur geëist tegen oud-minister van Onderwijs Marilyn Alcalá-Wallé. Daarnaast vraagt het OM om een voorwaardelijke straf van drie maanden en een proeftijd van twee jaar. Vanochtend vond de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de politica gepland. Alcalá-Wallé wordt ervan verdacht dat zij in mei 2017, toen ze kandidaat-minister was, haar nevenfuncties heeft verzwegen. Ook zou ze geen openheid hebben gegeven over haar vermogen. Ze had op dat moment drie verschillende bankrekeningen.

Alcalá-Wallé trad eind januari vorig jaar af als minister, omdat ze was aangemerkt als verdachte in een strafrechterlijk onderzoek.