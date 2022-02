Ombudsman bezorgd over kindermisbruik op Curaçao

De Ombudsman maakt zich zorgen over het seksueel misbruik van minderjarigen op Curaçao. De situatie is volgens de Ombudsman alarmerend. Kinderen hebben het recht beschermd te worden tegen geweld en misbruik. De ombudsman heeft het onderwerp daarom verschillende keren onder de aandacht van de regering gebracht. Zo moet er een meldcode komen. Deze code schrijft voor hoe professionals op moeten treden bij seksueel misbruik. In 2018 bracht de Ombudsman ook een rapport uit over dit thema. De regering heeft hier nooit op gereageerd. De Ombudsman vraagt de regering om dit alsnog te doen.

