Ombudsman werkt aan twee wetsvoorstellen

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. Om dat te realiseren werkt de ombudsman aan een wetsontwerp. Ook werkt de ombudsman aan een wet die de klachtafhandeling bij de overheid (beter) regelt. Beide wetsontwerpen zullen dit jaar nog bij de overheid worden ingediend. Dat meldt de ombudsman in het jaarverslag over 2021. Vorig jaar ontving de ombudsman 785 klachten. Het overgrote deel ging over het uitblijven van een reactie van de overheid op brieven en aanvragen die waren ingediend door burgers. Ook de rapporten van het instituut worden nog steeds niet serieus genomen door de overheid. De overheid heeft tot nu toe op geen enkele van de 53 rapporten die vorig jaar zijn uitgebracht gereageerd.