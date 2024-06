Omroep NOS: Zsolt Szabó wordt staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties

De 62-jarige Zsolt Szabó is de beoogde Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Dat meldt omroep NOS. Hij is nu nog vicepresident van Capgemini, een groot IT-bedrijf dat veel overheidsopdrachten uitvoert. Eerder werd de voormalige Rotterdamse wethouder Marco Pastors genoemd als opvolger van Alexandra van Huffelen. Maar Szabó lijkt nu de beste papieren te hebben. Hij heeft Hongaarse ‘roots’ en beschikt vooral over kennis over Digitalisering en weinig over de relaties in het Koninkrijk.

Als VVD-Kamerlid (van 2003 tot 2006) voerde hij onder meer het woord over defensie, ontwikkelingssamenwerking en ICT. Nu is hij gevraagd om staatssecretaris te worden voor de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, zo meldt de NOS.