De Directie Communicatie en Voorlichting van de Curaçaose overheid onderzoekt of informatie van de overheid ook daadwerkelijk bij iedereen aankomt. Daarvoor is er een online enquête opgezet. Met het onderzoek wil de overheid de informatiebehoefte in kaart brengen en de communicatiekanalen verbeteren. Daarbij wordt onderzocht hoe tevreden men is over de website, de Facebook-pagina, het WhatsApp kanaal en de persconferenties van de overheid.

De enquête kan hier ingevuld worden.