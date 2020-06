Onrustige nacht op Curaçao

Curaçao heeft een heel onrustige nacht achter de rug met veel branden. Zo werd een verlaten huis in de Dwergsteeg in Otrobanda in de brand gestoken en een leegstaand huis in Wishi/Marchena. Ook werd in de wijk Groot Kwartier een stuk van de mondi in de brand gestoken en werd het vliegtuigwrak en voormalig restaurant in Koraal Specht in de brand gestoken. Later werd brand gesticht op de rotonde van Zegu en bij Wimco in Salinja.

Een mars van vuilnismannen liep gisteren flink uit de hand toen de manifestanten op het Fortplein het aftreden van minister-president Eugene Rhuggenaath eisten. Daar klommen ze op auto’s, gooiden met flessen en forceerden een toegangspoort. Uiteindelijk veegde de oproerpolitie het plein schoon, waarna er in de binnenstad branden werden gesticht, onder meer een politiewagen brandde uit. Ook werden er veel vernielingen gepleegd en winkels geplunderd. Daarvoor zijn verschillende mensen gearresteerd.