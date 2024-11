‘Ook 2024 zal worden afgesloten met een overschot op de begroting’

Het Ministerie van Financiën laat vandaag weten dat het jaar 2024 naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgesloten met een overschot op de begroting. Dat was volgens het ministerie ook het geval in de voorgaande twee jaren. In een persbericht wordt een overzicht gegeven van de uitgaven die dankzij de extra inkomsten van het land zijn gerealiseerd: extra budget voor woningrenovaties en extra budget om uitgaven van het Ministerie van VVRP, Justitie en Algemene Zaken te dekken. Verder wordt genoemd: extra budget voor renovatie en onderhoud van stranden.

Dit neemt volgens de regering niet weg dat Curaçao als land nog steeds voor veel uitdagingen staat. De regering

besteedt echter aandacht aan al deze uitdagingen, zo laat het weten. “Zoals het IMF herhaaldelijk heeft gewaarschuwd: als structurele problemen worden opgelost ten koste van sociale omstandigheden en investeringen om onze economische basis te versterken, zal dit op de lange termijn onze sociaal-economische situatie verslechteren.”