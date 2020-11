Ook Taito gearresteerd

Xiomar Girigorie Remigio Winklaar, ook wel bekend als Taito heeft zichzelf gisteravond bij de politie gemeld. Taito werd gezocht omdat hij verdacht werd van een moord in Ser’i Papaya in januari dit jaar. Hij heeft en proces verbaal gekregen en wordt vastgehouden in kader van het verdere onderzoek. De politie gaf vorige week in een persbericht aan op zoek te zijn naar drie verdachten, waaronder Taito. Eerder deze week werd Ichel Alexander Girigorie Deonicio al opgepakt. De andere man waar de politie nog naar zoekt is Jermaine Marcelo Sintjacoba, ook wel bekend als Chamo.