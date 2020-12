Opnieuw black-out op Curaçao

Curaçao is donderdag voor de tweede keer deze week getroffen door een complete stroomuitval. Maandag was er tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags op de meeste plekken geen stroom. Gistermiddag viel de stroom rond drie uur ’s middags uit. Aan het begin van de avond kwam het op de meeste plekken weer terug. De stroom viel donderdag uit als gevolg van een storing in de zogenaamde CRU-plant op het Isla-terrein. CRU staat voor Curaçao Refinery Utilities en is ook bekend als de BOO-centrale. Volgens Aqualectra-directeur Darick Jonis heeft de storing veel overeenkomsten met de storing van november vorig jaar.

Darick Jonis neemt volgens het Antilliaans Dagblad samen met financieel directeur Neysa Isenia alle verantwoordelijkheid voor het gebeuren op zich. Om negen uur ’s avonds had gisteren 85 procent van het eiland weer stroom, om tien uur ’s avonds was de stroom bij iedereen terug gekeerd.