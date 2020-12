Opnieuw meer besmettingen

Op Curaçao is dinsdag opnieuw een record aantal coronabesmettingen gregistreerd. Het gaat om 124 nieuwe gevallen. In totaal 629 personen zijn getest. Er zijn nu in totaal 1305 personen besmet. Maandagavond en dinsdag overdag overleden in totaal drie personen, allemaal boven de 70 jaar oud. Het totaal aantal doden op Curaçao ligt nu op zeven. Vijftien mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, waarvan twee op de intensive care. Het vorige record werd vorige week donderdag bereikt en bedroeg toen 119 gevallen.

Op het eiland zijn meer dan 22.500 mensen getest. Van de 124 nieuwe gevallen konden twintig besmettingen aan al bekende gevallen worden gelinkt. Bij in totaal 104 nieuwe besmettingen was dat niet mogelijk. Gisteren zijn ook veertig mensen genezen verklaard. In totaal zijn er nu bijna tweeduizend op Curaçao opgeknapt van een coronabesmetting.