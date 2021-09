Orkaan Sam geen bedreiging voor Caribbean

Orkaan Sam die richting de bovenwinden ging, vormt toch geen bedreiging voor de eilanden. De orkaan buigt momenteel af naar het noorden. Sam groeide de afgelopen dagen uit tot een catagorie 4 orkaan. De Atlantische kust van de VS kan last krijgen van windstoten. De volgende twee tropische depressies komen over de Atlantische Oceaan alweer deze kant op, maar nog niet duidelijk is of die ook echt uitgroeien tot storm of orkaan en waar ze precies heen gaan. Tot nu toe is het Caribisch gebied nog gespaard gebleven dit orkaanseizoen. Officieel duurt het orkaanseizoen tot 30 november.

