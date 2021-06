Overheid moet CMC betalen

De overheid moet in totaal 16,9 miljoen gulden aan het CMC ziekenhuis betalen. Dat heeft de rechter gisteren geoordeeld. 11,9 miljoen moet voor 1 augustus worden betaald. De rest van het jaar moet daar elke maand nog een miljoen bij. De overheid kwam niet met geld over de brug en vond dat het ziekenhuis 12,5% moest besparen op de arbeidsvoorwaarden. Het CMC ging daar niet mee akkoord en spande een zaak aan. Het CMC kampt met serieuze geldproblemen. De 16,9 miljoen zou nog niet genoeg zijn om het gat in de begroting te dichten.