De politie heeft gisteren een man aangehouden die een toerist probeerde te overvallen. De man gebruikte daarbij een speelgoedpistool. De overvalpoging in de buurt van Sambil werd verijdeld door omstanders. De man zette het vervolgens op een rennen. Even later kon de politie hem bij Koredor in zijn kraag vatten. De man zit in voorarrest.

