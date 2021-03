Overwinteraars mogen toch vaccinatie Curaçao 

Longstaytoeristen en ‘overwinteraars’ op Curaçao kunnen zich binnenkort laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt epidemioloog Iralice Jansen, voorzitter van de Projectgroep Covid-19 Vaccinatieprogramma, tegen NU.cw. Er is veel verwarring onder deze groep toeristen, aangezien tijdens persconferenties door Jansen en de minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito (PAR) is toegezegd dat ook de longstay-tourist gevaccineerd kan worden. In de praktijk kunnen overwinteraars zich echter niet registreren, niet via de website en niet via het callcenter. Jansen bevestigt nu wederom dat overwinteraars echt gevaccineerd gaan worden. Een precieze datum hiervoor wordt binnenkort gecommuniceerd.