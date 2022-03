Pacheco Domacassé overleden

Onderwijzer, toneelschrijver en filmregisseur Pacheco Domacassé is overleden. Hij zou volgende week 81 jaar worden. Domacassé heeft veel betekend voor de culturele sector op de eilanden. Op Aruba gaf hij leiding aan de schouwburg en cultuurorganisatie Cas di Cultura. Op Curaçao was hij jarenlang de voorzitter van de Seú-organisatie. Ook was hij het voormalig hoofd van de Cultuur-afdeling bij de overheid. Domacassé richtte verschillende toneelgezelschappen op, zowel op Curaçao als op Bonaire. Hij en zijn vrouw Diana Lebacs gebruikten toneel als strijdmiddel na de opstand van 1969. Zijn stukken waren vaak gebaseerd op historie en geschreven in het Papiaments. Ook met de folkloristische dansgroep Grupo Folkloriko Kreativo was hij heel succesvol met optredens in binnen-en buitenland.