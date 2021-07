Papia Mundo in Penstraat volledig uitgebrand

Het pand van Papia Mundo aan het begin van de Penstraat is begin van de middag compleet uitgebrand. Even voor een uur werden de eerste rookwolken goed zichtbaar en sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer rukte met vijf wagens uit om het vuur te lijf te gaan. De bewoonster is een bekende in de buurt, Gerda den Dunk, die al jaren lessen Papiamentu geeft in het huis. Volgens haar is het vuur in de badkamer ontstaan. Ze vermoedt brandstichting, zei ze tegen Paradise FM.