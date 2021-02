‘Parkeergeld investeren in gratis wifinetwerk’

Willemstad Parking Benefit District bv wil de opbrengsten van parkeergeld in de binnenstad gebruiken om een gratis wifinetwerk aan te leggen in de binnenstad. Dit zou de eerste stap zijn naar een zogeheten ‘smart city’. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. PBD is één van de drie partijen die interesse heeft in de exploitatie van de openbare parkeerplaatsen in Punda en Otrobanda. De andere twee partijen zijn Securitas Antias en Parking Authority Curaçao. PBD wil naar eigen zeggen een klantvriendelijk parkeersysteem gebruiken om een gratis wifinetwerk van goede kwaliteit aan te leggen. Later wil het bedrijf ook parkeerverwijssystemen, lichtsensoren voor lantaarnpalen en beveiligingscamera’s aanbrengen.