Pelikaan weer terug in Caribisch gebied

Het marineschip Zr. Ms. Pelikaan is weer aangekomen op Curaçao. Het ondersteuningsschip was sinds eind vorig jaar in Nederland voor groot onderhoud en een midlife update. Het opknapwerk was hard nodig. Het was pas de 1e keer dat het schip grondig onderhoud kreeg sinds het in 2006 in gebruik werd genomen. De Pelikaan heeft nu ook een nieuwe kraan. Daarmee is er beter overzicht op de FRISC- boten, die worden bijvoorbeeld ingezet bij de bestrijding van drugstransporten. De Pelikaan opereert al 13 jaar in de Caribische zee. Het schip verricht daar ondersteuningstaken en levert noodhulp.