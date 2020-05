Persoon in quarantaine positief getest op coronavirus

Er is een extra besmetting met het coronavirus bevestigd. Het gaat om iemand die uit het buitenland is gekomen en al in quarantaine zat. Hij/zij kreeg symptomen en werd getest: de test bleek inderdaad positief.

De persoon is in het quarantainehotel in isolatie geplaatst. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth stelt dat het nu om 1 persoon gaat op een relatief kleine groep met mensen waardoor het risico van verspreiding klein is. Vijf mensen die met hem of haar in aanraking zijn gekomen worden gemonitord.