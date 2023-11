Pisas feliciteert PVV met monsterzege

Premier Pisas feliciteert de PVV met de historische overwinning bij de Tweede Kamerverkiezing. De partij van Geert Wilders behaalde 37 kamerzetels. Pisas hoopt dat het toekomstige kabinet rekening houdt met de landen in het Caribische deel van het koninkrijk. In het partijprogramma van de PVV wordt er met geen woord gerept over de CAS-landen. De premier verwacht dat bij een eventuele coalitievorming de andere regeringspartijen de PVV in balans zullen houden. Dat zei hij tegen Paradise FM. Pisas houdt zich verder op de vlakte over Wilders’ ideologie.

Suzy Camelia-Römer van de PIN maakt zich wel zorgen over de Nederlandse verkiezingsuitslag. Wilders is volgens haar nooit geïnteresseerd geweest in de eilanden. Zo laat hij de halfjaarlijkse Ipko-vergaderingen links liggen, aldus de politica vanmorgen op Radio Mas. Volgens haar moeten de lokale politici hun borst natmaken.