Pisas wil crisiskabinet

MFK wil nu geen nieuwe verkiezingen. Dat vertelt leider Gilmar Pik Pisas. Verkiezingen in deze tijd lijken hem geen goed idee, omdat het nog maanden kan duren voor een nieuwe regering daadwerkelijk zit. Pisas is voorstander van een crisiskabinet. Volgens de parlementariër is er geen vertrouwen meer tussen de regering en Nederland en moet er daarom een crisiskabinet worden gevormd. Hij denkt dat er dan ook ruimte is voor overleg over de voorwaarden voor de nieuwe lening van Nederland.