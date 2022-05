Plan voor professionalisering media BES-eilanden

De journalistiek in Caribisch Nederland heeft de aandacht van staatssecretaris Gunay Uslu. De Nederlandse bewindsvrouw verkent de opties om de journalistiek in Caribisch Nederland te versterken en te professionaliseren. Dit doet ze op basis van de behoeftes van de journalisten. Deze behoeftes komen nadrukkelijk naar voren in een recent Unesco-onderzoek naar de media op de BES-eilanden. Uslu gebruikt het onderzoek als basis gebruik voor het te ontwikkelen plan van aanpak. Zodra het plan gereed is, zal ze de Tweede Kamer hierover informeren.