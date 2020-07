Plasa Bieu weer open

Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina zal vanochtend om 11 uur aanwezig zijn bij de officiële heropening van Plasa Bieu. De markt in Punda waar lokaal eten wordt verkocht was verschillende maanden dicht door de corona-pandemie. Sinds 1 juli heeft Plasa Bieu de deuren weer geopend en wordt weer eten verkocht. In totaal werken dertig mensen bij de verschillende stands. Plasa Bieu gebruikt veel producten van de lokale landbouw. In maart 2019 werd Plasa heropend na een grondige verbouwing. Daarvoor was het ook al enkele maanden dicht.